Mor als 99 anys Maria Rosa Wennberg, Filla Adoptiva de Torredembarra

Actualitzada 13/05/2018 a les 20:13

Maria Rosa Wennberg Ball-Llovera, Filla Adoptiva de Torredembarra, ha mort avui a l’edat de 99 anys. Va néixer el 3 de juny de 1918 a Sabadell i l’any 1996 va ser nomenada Filla Adoptiva de Torredembarra, junt amb el seu marit Manuel Crehuet (ja traspassat). El Ple de l’Ajuntament va acordar aquesta distinció per haver-se distingit per la seva integració i aportació desinteressada a la vida cultural de la vila, promovent i participant en tota mena d’activitats culturals relacionades amb el teatre, el turisme, la fotografia, i tantes d’altres les quals han repercutit en un enriquiment de la vida artística i intel·lectual de Torredembarra.Ha estat filòloga, escriptora i especialista en teatre. El matrimoni Crehuet – Wennberg va ser creador i impulsor del Grup d’Aficionats a l’Art que van començar a actuar l’any 1955 i a finals de segle XX havien estrenat més de trenta obres. També van ser cofundadors de la coordinadora teatral “El Nus Escènic”. El matrimoni va mantenir l’espai radiofònic “La Voz de Torredembarra” a Ràdio Tarragona durant més de vuit anys i 400 emissions. Van formar part, des del primer dia, del consell de redacció de la revista cultural La SíniaVa ser pionera del grup de professors que van començar a donar classes de català a Torredembarra de forma desinteressada i va presidir la primera junta directiva del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, l’any 1983.Més recentment, l’any 2010 va néixer el projecte Canticontes i Maria Rosa Wennberg s’hi va implicar molt. Consisteix en un grup de persones de diferents edats que adapten contes i els expliquen a la residència Fundació Pere Badia. També ha format part del grup d’escriptura i lectura poètica Rates de Biblioteca.A més, ha estat guanyadora de dos guardons del Premi Pere Badia de Fotografia i l’any 2003 va rebre el Reconeixement del Premi Mañé i Flaquer que estava destinat a una persona que s’hagués destacat per la seva col·laboració en l’àmbit de la comunicació amb la vila de Torredembarra, juntament amb Josep M. Punsoda, Maria Rosa Riambau i Josep M. Valls.L’any passat va cedir a l’Arxiu Municipal de Torredembarra tot un conjunt de documentació i material audiovisual, que recull principalment l’activitat cultural del municipi des dels anys cinquanta del segle passat fins al 2007.