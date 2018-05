Ha aprofitat una trobada de Puntaires per ensenyar el nou element del seguici

Actualitzada 13/05/2018 a les 17:07

La cultura popular ha estat la protagonista d’aquest diumenge a Constantí. El municipi ha acollit una trobada de Puntaires a la plaça de les Escoles Velles, una activitat que reuneix puntaires de tota la demarcació per ensenyar la tradició i l’art de la punta del coixí.Acte seguit l’Àliga gran de Constantí ha sortit a la mateixa plaça, aquest element del seguici no té més d’un any, ja que es va presentar a la Festa Major d’hivern del municipi i avui ha estat qui ha donat pas a l’Àliga petita que s’ha donat a conèixer passejant pels diferents carrers del municipi.