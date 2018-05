La Cala Llenguadets de Salou es queda sense sorra i no hi cabrà ni la guingueta

El propietari del local, que s'havia d'instal·lar per la temporada d'estiu reclama una solució al perjudici econòmic que patirà

Actualitzada 11/05/2018 a les 18:11

El temporal marítim que va afectar les platges de la costa tarragonina ha deixat, pràcticament, sense sorra la Cala Llenguadets de Salou. A la platja, que es troba entre la de Capellans i la Llarga, no s'hi podrà instal·lar la guingueta aquesta temporada, apunta el seu propietari Marcel Llusà, que des de fa 17 anys manté allí un local a la temporada estival. Tot i que l'Ajuntament va fer descarregar dos camions amb sorra fa pocs dies a la zona per pal·liar els efectes dels últims temporals, l'«aigua ja se l'ha emportat».Llusà cada any té la seva guingueta instal·lada a la zona i assegura que aquest any «amb tan poca sorra, no la podré posar». La terrassa del local, ja ocupa set metres, i tal com està ara «la gent seuria a l'aigua», afegeix Llusà.L'Ajuntament de Salou, per la seva banda, «no m'ha donat cap alternativa», explica el propietari, tot i que, li han assegurat que «estan estudiant el problema». La cala, que es troba al centre del municipi turístic, acull a molts turistes durant la temporada d'estiu. Llusà recorda el cost que ha d'assumir per aquesta concessió «i si no puc muntar la guingueta, perdre molts diners».Amb els anys, Cala Llenguadets, a l'igual que moltes de la costa tarragonina, han patit una forta regressió i ha perdut molts metres de sorra amb el temps. De fet, Llusà mostra imatges de fa 30 d'anys, quan l'espai que ocupava la sorra permetia que la platja dones serveis a centenars de banyistes.Aquest divendres, el govern espanyol ha aprovat un pressupost de 40,9 milions d'euros per reparar els danys produïts pels temporals de febrer i març a les costes espanyoles. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient contempla fer 45 actuacions repartides entre onze comunitats autònomes.Entre aquestes hi ha Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia, les Illes Canàries i Melilla. Amb aquestes obres, es vol recuperar l'estabilitat al litoral aportant i redistribuint sorra, estabilitzant fronts de dunes, reparant esculleres i elements de defensa; i reparar els accessos a les platges.Al litoral tarragoní, el govern actuarà a les platges de Cunit, Calafell, El Vendrell, Roda de Berà, Altafulla, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, L'Hospitalet de l'Infant, L'Ampolla, Deltebre i Sant Jaume d'Enveja, per un import de 782.000 euros.