El torrenc Josep Bargalló serà qui haurà de defensar l'escola catalana des del Govern

El republicà, que ja va ser conseller fa més d'una dècada és a les travesses per ocupar la conselleria d'Ensenyament

11/05/2018 a les 10:00

La resta d'integrants del ou executiu català, segons el diari Ara:

Josep Bargalló podria tornar a l'acció política activa amb responsabilitats de Govern si es compleixen els pronòstics que el situen com a futur conseller d'Ensenyament. El torrenc ja va ocupar aquest càrrec durant la presidència de Pasqual Maragall, entre els 2003 i el 2004, moment en què va assumir el càrrec de Conseller Primer de la Generalitat, substituint Josep Lluís Carod Rovira.Bargalló apareix, per exemple en la llista de futurs consellers que el diari Ara dóna per tancada. Des de la gestió de la política educativa, Bargalló haurà de lidiar amb el fet que l'escola catalana s'ha convertit en la diana de formacions i mitjans unionistes.Bargalló és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili.Actualment coordina l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili i és responsable acadèmic del Postgrau en Direcció i Gestió de Centres educatius de la mateixa universitat. També és patró de la Fundació Estela per a la Discapacitat i vicepresident de la Fundació Josep Irla.EconomiaPresidènciaSimbòlic (Probablement substituït per Damià Calvet)Cultura (si no pot, Laura Borràs)Empresa (Podria acabar assumint el departament de la Presidència)Interior o Governació.JustíciaAgriculturaEnsenyamentSalut o Benestar SocialAfers Socials