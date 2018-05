Han organitzat un còctel per donar ànims als lletrats que participen en aquest torneig de futbol

Actualitzada 12/05/2018 a les 11:24

El cònsol general del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó, Abdelaziz Jatim, ha vingut a la ciutat per recolzar als advocats marroquins que estan participant al Mundiavocat, un torneig mundial de futbol per a adovcats que s’està disputant aquests dies a les instal·lacions esportives de Salou i Cambrils. Per donar la benvinguda van organitzar un còctel durant el dia d’ahir.