Una empresa madrilenya gestionarà el servei de socorrisme a Vila-seca

Provita guanya el concurs enfront de Creu Roja, que històricament s’havia fet càrrec de les tasques

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:50

El servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vila-seca serà gestionat, les dues properes temporades d’estiu, per l’empresa madrilenya Provita Sociedad Cooperativa Madrileña. L’adjudicació s’ha fet per valor de 225.362 euros (IVA inclòs), 26.317,5 euros menys del que preveia l’anunci de licitació. Aquest, serà el primer cop que Creu Roja no gestionarà el servei a Vila-seca, institució que històricament s’havia encarregat de la vigilància, salvament i socorrisme al municipi.Segons la proposta de Provita, el servei es posarà en marxa el proper 5 de juny i la temporada s’allargarà fins el 30 de setembre, mentre que el 2019 serà del 6 de juny al 29 de setembre. Durant la temporada baixa, que enguany serà fins al 30 de juny, l’horari del servei serà de deu del matí a set de la tarda amb quatre socorristes permanents distribuïts per tota la platja, una ambulància, una moto aquàtica de rescat, un coordinador i dos punts de socors: un a la platja del Racó i un segon a la de la Pineda.Quant al dispositiu de temporada alta (de l’1 de juliol al 31 d’agost), el servei es mantindrà de deu del matí a set de la tarda i s’ampliarà el nombre de socorristes, amb un total de deu: n’hi haurà quatre al Racó i sis a la Pineda. Hi haurà, també, una ambulància, una moto aquàtica de rescat, un coordinador i dos punts de socors. Durant el mes d’agost el servei s’ampliarà amb un socorrista aquàtic a jornada completa. A més, es disposarà de tres desfibril·ladors automàtics.