L'accident s'ha produït al voltant de les 17 hores

Actualitzada 11/05/2018 a les 17:56

Un cotxe ha xocat contra un dels semàfors que es troben a l'N-340, via que creua pel mig de Miami Platja (Mont-roig del Camp). L'accident s'ha produït al voltant de les 17 hores, a prop de la gasolinera Repsol. Segons apunten fonts testimonials, el conductor no hauria pogut frenar i ha topat contra el senyal de trànsit. Aquest ha quedat trencat al terra i inoperatiu.Es desconeix si hi ha ferits. Mentre que el cotxe ha quedat malmès per la part davantera.