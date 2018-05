Torredembarra acollirà una Marxa Solidària en benefici de la Fundació Onada

L’acte l’organitzen l’Escola l'Antina i l’Ajuntament de Torredembarra i tindrà lloc el 2 de juny

L’Escola l’Antina i l’Ajuntament de Torredembarra organitzen una marxa solidària en favor de la Fundació Onada. Sota el lema ‘La diferència ens fa iguals’, la caminada tindrà lloc el 2 de juny i recaptarà diners per a aquesta entitat torrenca, que té com a finalitat la integració social i laboral de les persones amb discapacitat o trastorn mental, dins d'un marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, per aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies. Les inscripcions es poden fer a l’Escola l’Antina, en horari escolar, i a Cicles Ibáñez, en horari comercial, fins l’1 de juny a les 20h.Els infants menors de 18 anys pagaran 1 euro i els majors d’edat, 2 euros. També hi haurà l’opció delper a aquelles entitats, empreses, institucions, o a títol individual que vulguin fer alguna aportació diferent -caldrà adreçar-se a l’Escola l’Antina-.La marxa sortirà el 2 de juny a les 10.30h des del pati de l’escola i tindrà un recorregut de 3,7 quilòmetres. La coordinació d’aquesta marxa va a càrrec dels mateixos nens i nenes de 5è de l’Antina i es pretén que sigui un acte festiu i solidari. Per amenitzar l’arribada dels participants s’ha previst un fi de festa amb inflables, tallers infantils, servei de bar i un concert amb la banda de pop O-xenta’s.