«Ningú obtindrà una majoria clara i, amb els resultats a la mà, parlarem amb tothom»

González es postula com a únic candidat per encapçalar la llista del PSC a Salou, després que Brull hagi anunciat que deixa la primera línia política

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:44

— Arran l’anunci d’Antoni Brull de deixar la primera línia política i no tornar-se a presentar a les eleccions municipals, vaig parlar amb els companys del grup municipal, els de l’executiva del PSC i de l’agrupació, per comunicar-los la meva decisió i tinc el seu suport. A principis de juny, s’escollirà el cap de llista en una assemblea extraordinària. Es pot presentar algú altre, és clar, però no tenim constància que hi hagi ningú més.— Òbviament hem de ser realistes. Cap partit obtindrà una majoria clara a Salou i s’acabarà pactant. Difícilment algú podrà aconseguir sis regidors i, si el PSC manté els quatre actuals, podem estar satisfets. El partit que més haurem de vigilar serà Ciutadans, tal com s’ha demostrat en les darreres eleccions. Però, les eleccions municipals són les que més afecten la ciutadania i, des del PSC, volem que el debat se centri en temes de ciutat. Hi ha una part del vot que es decidirà per la qüestió identitària, és inevitable. En aquest sentit, haig de dir que, de programes electorals de Ciutadans, s’han vist pocs, en el seu cas, prima molt el tema identitari. Nosaltres ens centrem en el nostre projecte de ciutat.— Estem oberts a tot. De fet, el 2015, ja vam intentar altres vies. Encara falta un any per les eleccions i s’ha de respectar el pacte. Però, amb els resultats a la mà, no es pot descartar cap opció política, parlarem amb tothom. Ja ens agradaria tenir la clau de govern, obtenir el màxim de regidors. No puc dir que repetirem l’actual pacte automàticament, com tampoc puc negar que parlarem amb tothom.— Sí. Actualment hi ha regidors independentistes dins de l’equip de govern, entre els nostres socis. No tenim problema amb això. A les municipals, s’ha d’anar més enllà del tema identitari. Tenim molt clar el nostre projecte de ciutat i és el que defensarem.— Són les àrees que vam posar sobre la taula des de l’inici: Serveis Socials, Joventut, Esports; tret d’Hisenda. Hem pogut defensar les nostres carteres. És cert que ens trobem molt còmodes en la part social. Actualment, sóc el responsable de les regidories de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i, des del punt de vista personal, aquestes, me les quedaria per sempre. Estic molt satisfet de com treballa la Policia Local.— Des de Joventut i Benestar estem treballant molt en temes d’habitatge i ajuts a l’emancipació. Volem recuperar l’Oficina de l’Habitatge. Tot i que no és competència directa nostra, algú ho ha de fer. A Salou, tenim un problema greu pel que fa als preus per accedir a un habitatge. D’altra banda, volem tirar endavant una línia de subvencions per a la creació d’empreses al municipi i d’ajuts per aquells que contractin persones aturades de Salou.