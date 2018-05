Les bonificacions pel desviament de camions de l'N-340 un pas més a prop

El secretari d'Estat d'Infraestructures obre la porta a rutes alternatives per al trànsit de mercaderies perilloses evitant el futur túnel del coll de Lilla de l'A-27

Actualitzada 11/05/2018 a les 14:35

El govern espanyol ha anunciat que està ja tramitant un real decret llei per aprovar les bonificacions dels peatges de l'AP-7 que han de permetre treure el trànsit pesant dels trams ebrenc i penedesenc de la N-340. «La norma està en marxa», ha declarat el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez Pomar, preguntat sobre el retard i la manca de data per a l'entrada en vigor d'aquestes mesures, teòricament a principis d'enguany. L'aprovació de les bonificacions, que compta amb partida en el projecte de pressupostos presentat pel govern del PP per aquest 2018 –conjuntament amb les que ja s'apliquen a la N-II i les previstes a les N-240-, requerirà un «temps de tramitació», segons Gómez Pomar, per «recopilar els informes de les diferents administracions». En aquest sentit, ha adduït que la incorporació de bonificacions de peatges per trajectes durant el mateix dia per als residents de les Terres de l'Ebre i el Penedès afectats va obligar a ampliar les converses.«La norma està en marxa. Està tancada amb la Generalitat i les concessionàries. La tramitem per tenir-la al més aviat possible per bonificar els vehicles pesants i que circulin obligatòriament per l'autopista, actuant sobre l'accidentalitat», ha declarat Gómez Pomar durant la seva visita aquest divendres a Tarragona. Segons ha precisat, les condicions previstes per a les bonificacions de camions - 42,5% del peatge en el cas de trajectes llargs, i del 50% els locals- es mantenen.El secretari d'Estat d'Infaerstructures, d'altra banda, s'ha referit també al retard en l'execució del túnel del coll de Lilla, que ha de permetre enfilar el tram final de l'autovia A-27. En aquesta ocasió, ha deixat la porta oberta a l'establiment de rutes alternatives per evitar que el trànsit de mercaderies perilloses circuli per l'esmentat túnel. «Els estudis diuen que el trànsit de mercaderies perilloses és d'una enorme dificultat, que hi ha altres rutes. Estem amb els estudis del tema», ha assegurat. «Tenir un recorregut més llarg per a mercaderies no és el mateix que per al trànsit de passatgers. En les mercaderies es tracta de tenir certesa sobre les dates de sortida i arribada per a les operacions logístiques. No és tan rellevant que s'hagi de recórrer una mica més o menys i, en canvi, la perillositat de la circulació ens l'hem de prendre molt seriosament», ha tancat.