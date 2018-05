Foment posa data per abordar el desmantellament de la via de la costa amb els alcaldes

Gómez-Pomar afirma que la voluntat és «donar la millor solució» a les demandes de Salou, Cambrils, Mont-roig i Vandellòs

Actualitzada 11/05/2018 a les 15:16

Es manté el calendari per al Corredor Mediterrani

El secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, es reunirà el 28 de maig a Madrid amb els alcaldes de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per abordar el desmantellament de la via de la costa un cop entri en funcionament el Corredor Mediterrani. Gómez-Pomar ha recordat que la Declaració d’Impacte Ambiental del tram Vandellòs-Tarragona -actualment en fase de proves- preveu «l’aixecament» de la via de la costa entre Salou i l’Hospitalet de l’Infant, com a mesura compensatòria. Els alcaldes fa mesos que exigeixen un calendari de desmantellament. El secretari d’Estat ha expressat la voluntat «d’assolir un acord i un consens, aixecar les vies i deixar l’espai en condicions». Tot i això, Gómez-Pomar ha recordat que, si la Generalitat «vol una cessió per a explotar-hi un tramvia» -el conegut TramCamp-, caldrà veure «de quina manera podem atendre els interessos de la mobilitat en aquella zona». En qualsevol cas, ha dit, la voluntat és «donar la millor solució als desitjos dels alcaldes».A principis de maig, els alcaldes dels quatre municipis afectats van avançar que estudiarien si seria «legal» posar en marxa el Corredor Mediterrani sense desmantellar la via de la costa. Davant la manca de concrecions del govern espanyol, els batlles van assegurar que es plantarien a la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir una trobada amb Foment i que, si no obtenien resposta, traslladarien les seves protestes a Madrid. Després de fer-se pública la data de la trobada, però, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha confirmat a l’ACN que se’ls ha convocat a una reunió a Madrid el 28 de maig i que, per tant, de moment no realitzaran cap acció de protesta.Julio Gómez-Pomar ha assegurat que el Ministeri manté el calendari dels diferents projectes ferroviaris previstos al territori. El que està més avançat, el Vandellòs-Tarragona, continua en fase de proves i la previsió és que pugui entrar en funcionament a finals d’any. Tot i això, el secretari d’Estat ha recordat que la data dependrà de l’Agència de Seguretat Ferroviària, que és qui validarà definitivament que la infraestructura reuneix totes les garanties per suportar el pas dels combois. Posteriorment, segons ha recordat, s’haurà d’abordar la transformació de la doble via construïda en ample ibèric a l’ample internacional.D’altra banda, pel que fa a la implantació del tercer fil ferroviari entre Vila-seca i Castellbisbal, Gómez-Pomar ha afirmat que la previsió és que els treballs estiguin enllestits a finals del 2019. Aquesta actuació hauria de garantir el transport de mercaderies provinent del Camp de Tarragona, en ample internacional, fins a la frontera amb França.