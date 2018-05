Els preus pugen set dècimes a Tarragona i deixen una inflació anual de l'1,2%

L'IPC interanual a les comarques tarragonines augmenta 0,1 punts percentuals en relació amb al març

Actualitzada 11/05/2018 a les 11:35

Els preus a Tarragona van augmentar a l'abril en set dècimes en relació amb al març i van situar la inflació anual en l'1,2%, una dècima més que l'IPC que es va registrar en aquesta demarcació al març, segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. Tot i el fort increment dels preus de les gasolines aquest abril, la inflació anual a Tarragona només ha pujat una dècima més que al març per l'impacte de l'efecte calendari de la Setmana Santa que aquest any ha caigut al març, contràriament a l'any passat que va caure a mitjans d'abril. L'efecte calendari a Tarragona ha provocat que aquest any els preus de les cistelles de l'oci i cultura i dels hotels, cafès i restaurants han estat molt més baixos que a l'abril de l'any passat en plena ocupació turística de Setmana Santa.