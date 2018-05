El restaurant Voramar guanya la 3a ruta La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla

S'han repartit un total de 7.512 racions entre els 18 bars i restaurants

Actualitzada 11/05/2018 a les 20:33

La regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla ha lliurat aquest divendres el reconeixement a la tapa més votada pels comensals a la 3a edició de la ruta gastronòmica La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla. Un primer premi que ha recaigut al restaurant Voramar per la seva proposta Eclipsi d’arròs, una deconstruccció d’arrossos amb fumet negre i allioli thai.La xef de l’establiment, Sara Nicolás, ha rebut el guardó de mans de l’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, el regidor de Comerç i Turisme, Jaume Sánchez, i la mateixa Xoixeta, la bruixa protagonista de la ruta de tapes. La guanyadora ha aprofitat l’acte per explicar la creació que ha presentat l’equip que encapçala, que ha consistit en una especialitat dels plats d’arrossos que el restaurant inclou a la seva carta. Amb el reconeixement, Nicolás torna al primer caixó del podi després que en la primera edició també fos la vencedora i l’any passat quedés segona.En tres setmanes de duració de la La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla, s'han repartit un total de 7.512 racions entre els 18 bars i restaurants participants, cosa que significa que s’ha superat l’anterior xifra de 7.000 racions, tenint en compte que la ruta no ha caigut en Setmana Santa. La mitjana de tapes servides ha estat de 400 racions amb un volum total de negoci de 21.000 euros.