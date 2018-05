El Mag Lari actuarà a Valls per Sant Joan

Presentarà el seu últim espectacle 'Dolce Vita'

La programació del Sant Joan vallenc comptarà amb el Mag Lari que omplirà l’escenari del Centre Cultural amb la seva visó còmica i la carismàtica faceta de showman. Ho farà divendres 22 de juny a partir de les 20.30 hores amb el seu darrer espectacle en gira Dolce Vita, una particular mirada cap a Itàlia. Les entrades surten a la venta dimecres 23 de maig.La Festa Major de Sant Joan de Valls veurà el Mag Lari, un dels mags més populars que, amb el seu darrer espectacle, que ofereix una sorprenent i original posada en escena fruit de la inspiració combinada de la pel·lícula del mateix títol dirigida pel mític cineasta Federico Fellini, i l’èxit musical de Ryan Paris. Després dels grans èxits aconseguits amb les gires dels muntatges Splenda -dues temporades en cartell i més de 85.000 espectadors- i Ozom –l’espectacle de màgia més vist durant el Nadal de 2016-, el Mag Lari torna a sorprendre, encantar i divertir al seu públic més fidel i als nous adeptes que guanya funció rere funció.La música, la il·luminació i un vestuari exquisit fan que en aquest espectacle el Mag Lari porti al màxim la seva manera de fer màgia desenfadada i la carismàtica faceta de showman. Dolce Vita és un espectacle per a tots els públics que fa riure als espectadors i fa passar un vespre perfecte, ambientat en paisatges de la bella Itàlia, amb un xou àgil i divertit en què la ironia i l’humor repassen els tòpics més simpàtics que s'atribueixen a la cultura i la societat del país transalpí.Josep Maria Lari Viaplana és il·lusionista des de fa quasi 30 anys. Lluny queda aquell agost de 1994 quan va estrenar, a la mítica sala barcelonina El Llantiol, La Màgia del Mag Lari & Secundina, paper interpretat per l'actriu Meritxell Huertas, qui el deixaria per incorporar-se a la companyia La Cubana. Allà va conèixer personalment al mestre Tamariz, de qui va descobrir la màgia, a través d'un llibre que li va regalar el seu pare.Després d'iniciar els seus passos en solitari, és el 1998 quan forja el personatge a hores d'ara internacionalment reconegut; elegant com cap altre en escena, amb una capacitat comunicativa inusual, enginyós, irònic i fins i tot irreverent i mordaç amb els que l'adoren, el seu públic. Però no només captiva per la seva faceta de showman. L’artista no seria tal si els seus números de màgia estiguessin per sota d'una qualitat tècnica que frega la perfecció, dignes dels millors cartells de Las Vegas, a on ell va a la recerca d'inspiració.La seva vocació l'ha portat per tots els teatres de Catalunya i de l’estat. Encara ara la seva creació Splenda és l'espectacle de màgia de més gran format que s'ha produït mai al país, tenint el rècord al Teatre Tívoli de Barcelona de recaptació més alta en una sola nit. El Mag Lari ha actuat també en festivals internacionals de màgia a França, Portugal, Alemanya, Suïssa i Japó.