Detinguda la dona dels Pallaresos que va estafar diversos veïns amb un lloguer fals

Moltes de les víctimes la van identificar quan va aparèixer a un programa de cap de setmana de Tele5 denunciant problemes de convivència

Actualitzada 10/05/2018 a les 11:24

Dotze delictes d'estafa i tres d'usurpació d'estat civil que li haurien reportat més de 57.000 euros de benefici. Aquesta és la imputació que la Policia Nacional fa sobre L.S. la veïna dels Pallaresos que ja el passat mes de març va ser denunciada des del Diari Més per diversos veïns, que li havien intentat llogar un habitatge i que havien perdut els diners donats com a paga i senyal.La detenció de la dona s'ha produït després que el març passat aparegués en el programa 'Viva la Vida' que Tele5 emet els caps de setmana. Allí L.S. va sortir queixant-se dels seus problemes de convivència veïnal —la majoria originats, de fet, per les queixes per les seves estafes—. Aquesta aparició televisiva va servir perquè alguna de les seves víctimes la reconeguessin i presentessin la denúncia corresponent. Les denúncies van arribar no tan sols dels Pallaresos. Finalment van ser 15 les persones que en van presentar, procedents d'arreu de l'Estat, ja que en alguns casos utilitzava internet per a les seves estafes.D'acord amb la informació recopilada per la policia, la detinguda realitzava diversos tipus d'estafa. La més comuna, i que ja va denunciar el Diari Més, és la de fer un fals lloguer d'un xalet als Pallaresos que, a més de ser el seu habitatge habitual, està embargat per una entitat bancària.La detinguda posava diversos anuncis de lloguer del xalet a internet i als interessats els demanava una paga i senyal d'entre 1.500 i 2.000 euros que cobrava en efectiu o amb transferència bancària a un compte a nom del seu fill menor d'edat. Després mai s'arribava a produir el lloguer i fins i tot amenaçava les víctimes amb denunciar-les si continuaven molestant-la.L'estafa, però, a les mateixes víctimes continuava. En alguns casos L.S. aprofitava la documentació que li remetien els interessats en el lloguer per a demanar en el seu nom préstecs a través d'internet.Un altre dels fraus que va realitzar la detinguda és aconseguir contactar, a través de terceres persones, amb gent d'alt poder adquisitiu, a qui els demanava diners amb l'excusa de la seva delicada situació. En alguns casos aconseguia els diners perquè el contacte s'havia produït per mitjà d'un conegut comú.També va realitzar més enganys utilitzant la identitat del seu marit. Posava anuncis a internet per la venda d'una scooter que per la seva antiguitat era un vehicle històric —i que realment existia però és propietat del seu marit. En aquest cas també es quedava amb les pagues i senyals dels compradors interessats, que en feien una reserva.L.S. ja ha estat posada a disposició judicial.