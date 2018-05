Detenen in fraganti dues dones quan intentaven robar a l'interior d'un vehicle a La Pineda

Les detingudes, veïnes de Vila-seca, acumulen un total 22 antecedents policials

Actualitzada 11/05/2018 a les 17:09

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir dues dones, ambdues de 40 anys, de nacionalitat espanyola i veïnes de Vila-seca (Tarragonès) com a presumptes autores d’un delicte de robatori a interior de vehicle, en grau de temptativa.El fets es remunten durant la tarda d’ahir quan un agent fora de servei de l’ARRO va observar com dues dones intentaven forçar un vehicle estacionat a l’avinguda del Pla de Maset de la Pineda. Llavors, quan les dones van adonar-se que les havien vist forçant el cotxe van marxar ràpidament del lloc.Immediatament, l’agent va alertar una patrulla de l’ARRO que estava de servei i van desplaçar-se al lloc indicat. Els agents van comprovar que el cotxe estava danyat pel pany de la porta del conductor i que hi havia diversos cops al vidre de l’acompanyant.L’agent fora de servei juntament amb una dotació policial van fer recerca per la zona i van localitzar les dues dones al carrer Pau Casal de la Pineda. Un cop identificades, els mossos van detenir-les per la temptativa de robatori amb força.Les detingudes, que sumen un total 22 antecedents policials, passaran demà a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.