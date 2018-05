També van localitzar dues caderneres sense anellar

La Policia Local de Cambrils va confiscar, el dijous per la tarda, 32 gàbies de fringíl·lids i dues caderneres sense anellar amb la finalitat de criar a l'espai comunitari d'un edifici del municipi. Entre el material trobat també hi havia diferents arts prohibits per la caça com xarxes japoneses i vesc.L'operació de la Policia Local de Cambrils s'ha fet per lluitar contra la caça furtiva d'ocells.