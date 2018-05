A presó per robar en cinc bars i habitatges de Coma-ruga en una mateixa nit

Els Mossos d’Esquadra van localitzar l’home gràcies a les imatges de càmeres de seguretat i a la descripció d’un testimoni

Actualitzada 11/05/2018 a les 19:08

Un home de 30 anys ha ingressat a presó com a presumpte autor de diversos robatoris amb força en tres establiments de restauració i dos habitatges unifamiliars de Coma-ruga, al Vendrell. Els fets es van produir el passat dimarts a la matinada, en un curt període de temps, a la zona del passeig marítim.Els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’un robatori en un restaurant on s’havia activat l’alarma i, en acudir al lloc, van confirmar els fets. Les càmeres de seguretat van enregistrar el lladre, per la qual cosa els agents van iniciar una recerca per l’entorn.Durant la inspecció per la zona, els mossos van descobrir que hi havia altres locals forçats i van trobar una caixa que contenia monedes a les proximitats d’un dels establiments. Un testimoni va facilitar una descripció del sospitós a la policia i els agents el van poder arrestar al cap d’una estona al carrer de Joan Raventós.El lladre va perpetrar els robatoris en tres establiments de restauració i en dos habitatges unifamiliars on no hi havia ningú -a la zona proliferen les segones residències-.En tots els casos, l’home forçava els accessos per poder endinsar-se a l’interior de les propietats. Els agents van localitzar vidres trencats, portes i finestres forçades i panys trencats.Un cop a dins, el lladre buscava apropiar-se de diners efectiu i objectes de valor. D’un dels bars es va endur uns 300 euros de la caixa enregistradora i, de l’altre, uns 100 euros.Aquest divendres, el jutge de guàrdia del Vendrell ha decretat el seu ingrés provisional a presó. L’individu no té domicili conegut i encara està pendent de ser plenament identificat.