Més de 300 persones participen en el simulacre de dues catàstrofes amb múltiples víctimes

És un exercici pràctic organitzat per la UAB i l’Institut d’Estudis Mèdics que forma part del Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

Actualitzada 10/05/2018 a les 16:08

Més de 300 persones han participat avui a Cambrils en un exercici pràctic organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut d’Estudis Mèdics (IEM) amb el suport amb l’Ajuntament de Cambrils. Aquesta activitat formativa de simulació s’organitza anualment en el marc del Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències per a medicina i infermeria.La pràctica ha comptat amb la participació d’operatius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, els Bombers de la Generalitat de Catalunya, Mossos d’Esquadra, el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guardia Civil, la Creu Roja, PROACTIVA, drons de l’ACG Drone i psicòlegs d’emergència, entre altres. També hi ha intervingut membres de la Policia Local de Cambrils que estaven fora de servei ordinari de manera voluntària.Per donar suport als alumnes del Màster, la pràctica ha comptat amb la col·laboració activa dels alumnes de grau mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) de l’IEM i dels diferents instituts participants, que ja tenen experiència prèvia en atenció prehospitalària.A més, els estudiants de Grau Superior de Caracterització de l’IES Salvador Seguí han maquillat als ferits amb els signes més visibles provocats per l’incident, assessorats per instructors de l’IEM sobre el tipus de morfologia i lesions.A banda de l’atenció sanitària directa sobre els ferits, s’ha portat a terme atenció psicològica als afectats, a possibles familiars de víctimes i als propis actuants.Els objectius de l’actuació són posar a prova els coneixements adquirits pels alumnes, experimentar de forma simulada les particularitats de les actuacions i procediments en situacions de catàstrofe i/o incidents amb múltiples víctimes, posar a prova els principis de triatge en l’entorn prehospitalari i en el Servei d’Urgències Hospitalari, i entrenar a l’alumnat per actuar integrat en els operatius dels sistemes d’emergència.Durant el simulacres s’han recreat dos escenaris diferents. El primer ha consistit en el rescat de persones afectades per una riada a la desembocadura de la riera d’Alforja, amb els riscos afegit que impliquen aquests tipus d’incidents (arrossegament de persones, vehicles amb persones atrapades, traumàtics, ofegats i hipotèrmics), que ha comportat l’existència de diferents escenaris d’intervenció simultanis. El segon exercici docent ha estat un incendi en el context d’una activitat lúdica de festa al soterrani de l’Ateneu Juvenil de Cambrils.