Joves francesos arriben a Salou per viure l'Spring Break

Actualitzada 09/05/2018 a les 20:22

Milers de joves provinents de França ja han desembarcat a Salou per viure quatre dies de festa de la mà d’Spring Break. «Festes a la piscina, a la platja, amb vaixell, escuma...», així es presenta aquest paquet turístic, que fa una crida als joves francesos a traslladar-se a Salou per acomiadar l’hivern i donar la benvinguda a la primavera, tot destacant el desè aniversari de l’esdeveniment.Pacha la Pineda serà la seva primera parada, amb un festival de música, festa de l’escuma, pintura i espectacles al llarg de tota la tarda, a partir de les cinc i fins les nou del vespre. La nit, però, seguirà a la mateixa discoteca. Dissabte serà el torn de The Cage i dissabte es tancarà l’esdeveniment amb una festa fins a les sis del matí a Pacha.Durant l’Spring Break, els milers d’assistents estaran allotjats en diversos hotels i aparthotels de Salou.