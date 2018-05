Hotelers de la Costa Daurada fan autocrítica de l'estat de les seves platges

Un 73% dels visitants es reconeix turisme de sol

Actualitzada 10/05/2018 a les 15:00

Repetir el rècord de l'anterior temporada

Hotelers de la Costa Daurada consideren que es podria tenir més cura de l'estat de les platges del territori. Dels gairebé 6 milions de visitants que rep la zona, un 73% es reconeix com a turisme de sol. La importància de poder presumir de les platges com el seu principal potencial, la millora del transport públic, la necessitat de promocionar «icones» pròpies del territori com Ferrari Land i la col·laboració entre l'administració i el sector privat són algunes de les estratègies per potenciar el turisme que s'han posat sobre la taula en un debat d'experts en turisme celebrat aquest dijous a Salou. Sobre la situació d'incertesa política i l'impacte del Brexit, els empresaris del territori diuen notar-ne les conseqüències d'esquitllèbit. Altres, però, han recordat que Tarragona va perdre un congrés de 3.000 persones arran l'1-O. També s'ha advertit del «risc» que la turismefòbia acabi arribant a Tarragona.En una de les taules de debat, els assistents han coincidit en què aquesta problemàtica de la «turismefòbia» encara no s'ha estès per la demarcació i creuen que es concentra bàsicament a la capital catatalan. També veuen «lluny» la qüestió dels pisos turístics, si bé ja s'hi ha començat a actuar. En aquest sentit, el gerent del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Ángel Arenas, ha avançat que s'està fent un estudi per localitzar il·legalitats en els habitatges d'ús turístic i que, de moment, s'ha detectat que un 15% serien irregulars, incloent les zones més «conflictives», com el casc antic. Segons Arenas, es percep certa «contaminació» des de les grans ciutats espanyoles i que això fa que en un futur pugui haver-hi cert «contagi», si bé el veu «llunyà».D'altra banda, discrepància d'opinions dels empresaris i experts en turisme sobre les conseqüències sobre la relació Catalunya-Espanya. La directora tècnica del Patronat de Turisme Costa Daurada, Marta Farrero, considera que cap indicador mostra cap tipus d'afectació i que l'«excés d'informació» que hi ha d'aquest afer a l'Estat no és dona ni de bon tros a nivell internacional. Més pessimista s'ha mostrat Arenas, segons el qual el sector no n'ha sortit beneficiat, de la situació d'incertesa política. «Ni positiu ni tampoc desastrós», ha declarat, tot recordant, però que la ciutat va perdre «el major congrés que s'havia de celebrar en la història de Tarragona».Durant el debat, organitzat pel Grupo Vía, amb l'assistència d'una quarantena de persones de públic, s'ha posat sobre la taula la importància que el territori capti la «pro activitat» de l'empresariat i busqui atractius de caire privat que esdevinguin «icones» o «referents» que es puguin «linkar» -associar- al territori, més enllà del ja esmentat Ferrari Land i al marge de l'oferta de sol i platja, el patrimoni romà i el fet casteller. En aquest sentit, Farrero ha destacat el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial anomenat TurisTIC en família, per tal d'incorporar les tecnologies i la innovació en l'àmbit del turisme familiar, amb 3,7 milions d'euros fins a l'any 2020.Segons Farrero, el 65% dels turistes que visiten la Costa Daurada són famílies i un 35% van amb nens de 6 a 12 anys. «Són platges orientades a les famílies», ha dit. En aquest sentit, ha avalat la necessitat de «treballar les platges», tal com ha plantejat la directora comercial d'un grup hoteler de Salou durant el debat. Pel que fa als mercats, un 50% és nacional i l'altre 50%, internacional. D'aquest, el britànic només representa el 10%. Per aquest motiu, el territori no està especialment preocupat per l'impacte del Brexit. «Només hem notat que redueixen la seva estada mitjana; de fet, ens està afectant més la devaluació de la lliura esterlina», ha constatat Farrero.En relació a aquesta temporada turística, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada confia que es puguin obtenir els mateixos excel·lents resultats que l'any passat. «Va ser de rècord i mantenir les dades seria molt satisfactori», ha dit Farrero. Pel que fa als mercats, s'espera un creixement del francès, l'alemany i el rus. Un terç dels turistes del territori no es mou de l'hotel o el municipi on resideix. Amb tot, Sonia Balcells, directora comercial del Grup Reside, ha reivindicat una millor oferta complementària i de qualitat, i desmarcar-se de destinacions que estan «de moda» com Turquia. Així, ha esmentat la millora constant dels hotels. "En aquest sentit, anem pel bon camí", ha conclòs.