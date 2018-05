Els xefs Eduard Xatruch i Carles Gaig, a la II Mostra gastronòmica TASTVM Vila-seca

Se celebrarà el cap de setmana del 18 al 20 de maig als Jardins del Castell

L’Aula TASTVM

Vila-seca comença a escalfar motors per a la segona edició de la mostra gastronòmica TASTVM, que aquest any se celebrarà del 18 al 20 de maig, avançant una mica el calendari respetce a l’any passat, que es va fer al mes de juliol.Tallers, tastos de vins, showcookings i música en directe són els grans atractius del certamen, que es planteja com un gran aparador de la gastronomia de la demarcació. Així ho va explicar aquest dimecres Pere Segura, president del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, durant la presentació que es va fer al restaurant Gaig a Casa de Barcelona. Segura va estar acompanyat de dos dels grans xefs que enguany seran presents al TASTVM. D’una banda, el cuiner vila-secà Eduard Xatruch, que ja en la passada edició va fer de padrí del certamen i que enguany repetirà amb un showcooking. Xatruch és un dels artífexs del restaurant Disfrutar, que en només tres anys de vida ja acumula dues estrelles Michelin. També hi serà el propi Gaig, que, tal com va explicar, farà una demostració amb productes locals i de temporada. Diego Campos, del restaurant Rincón de Diego, Arnau Bosch, del restaurant Can Bosch (tots dos de Cambrils) o Fran López, dels restaurants Villa Retiro (Xerta), i Xerta (Barcelona), són altres xefs que realitzaran les seves demostracions en el marc de la mostra.En paral·lel, el públic podrà degustar tapes de productes locals i vins i caves de les sis DO tarragonines a preus populars (4 euros la tapa i 3 la copa de vi o cava).La mostra també comptarà amb una Aula TASTVM, on se celebraran un total de 13 activitats gratuïtes relacionades amb el món del vi en sessions per a un auditori de 40 persones. Seran, principalment, tastos dirigits per Jordi Alcover Mestres i Sílvia Naranjo Rosales, autors de la Guia de vins de Catalunya, que com a novetat d’enguany oferiran tastos a cegues. Amb la voluntat que la mostra arribi al públic familiar, també s’han programat activitats per als més petits a càrrec de la fundació Alícia.El TASTVM Vila-seca s’inaugurarà el divendres 18 de maig a les 18.30 h., i aquell dia romandrà obert fins a la 1 de la matinada. Dissabte i diumenge obrirà les portes a les 12 del migdia per tancar de nou a la 1 de la nit el dissabte i a les 22 h. el diumenge. L’entrada és gratuïta.En la primera edició van passar per la mostra 7.000 persones. Des del Patronat de Turisme es preveu que enguany es pugui superar aquesta xifra, ja que s’han ampliat els horaris i s’han avançat les dates per evitar la calor de l’estiu.