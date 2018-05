Els Mossos rescaten dos lladres que havien escalat la façana d'un edifici per robar en un pis

El cos policial va haver d’utilitzar una escala per facilitar la sortida dels detinguts, un d’ells ferits en accedir a l’immoble, des del balcó de l’apartament

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts dos homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en un habitatge de Salou. Es dóna el cas que els individus van escalar la façana d’un edifici per accedir i, en ser enxampats, van haver de ser rescatats pels mossos, que van utilitzar una escala per facilitar la sortida dels arrestats des del balcó de l’apartament.Els fets van succeir la matinada de dimarts, quan un testimoni va trucar al 112 alertant que hi havia dos homes escalant la façana d’un edifici del carrer Colom de Salou. Immediatament, una patrulla va desplaçar-se al lloc del robatori on va observar uns llums a l’interior de l’immoble provinents d’una lot i el vidre de la porta corredissa trencat.Els agents van escalar la façana de l’edifici i, en accedir a l’interior de l’apartament, van localitzar dos homes, un dels quals presentava un tall a la mà. Es tracta de dos homes de 31 i 22 anys, nacionalitat romanesa i un d’ells veí de Castellbisbal que van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força. La policia va haver d’utilitzar una escala per facilitar la sortida dels detinguts des del balcó de l’apartament.Comprovacions posteriors a l’interior de l’habitatge van permetre localitzar una barra de ferro del tendal amb la que els lladres haurien trencat el vidre de la porta corredissa. Allà, també van localitzar restes de sang d’un dels detinguts qui s’hauria ferit en accedir al pis.Els detinguts van passar ahir dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.