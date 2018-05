Deu agents de Torredembarra volen marxar en comissió de serveis

Tres ja ho han fet i, a més, la plantilla ha d’encaixar dues jubilacions, la marxa de dos interins i el retorn d’un policia al seu destí

Actualitzada 09/05/2018 a les 19:45

El bloqueig en les negociacions de les condicions salarials i de quadrant de la plantilla de la Policia Local de Torredembarra estan abocant el cos de seguretat a una situació compromesa.Segons les dades facilitades, ahir mateix, pel regidor de Governació de Torredembarra, José Garcia, tres agents del cos han marxat ja en comissió de serveis a la ciutat de Tarragona i l’Ajuntament té sobre la taula la petició de deu agents més que també volen abandonar el municipi. A més a més, s’ha de sumar les baixes per jubilació de dos agents, la de dos interins –un dels quals ha aprovat la convocatòria de Mossos d’Esquadra– i el retorn a la seva plaça d’un agent que estava de comissió de servei a la Torre. «Estem parlant de la pèrdua del 40 per cent de la plantilla, en cas que les comissions de servei fossin concedides, però això no ha succeït encara, s’està estudiant. Es poden aprovar o denegar, però s’ha de tenir en compte que estem a les portes de l’estiu i dels Jocs Mediterranis. Per altra banda, també és cert que no és bo retenir agents que no hi volen estar a Torredembarra», afegia Garcia, qui assegura que l’equip de govern té la voluntat d’arribar a un acord que desencalli la situació. La plantilla està integrada per cinc comandaments, cinc caporals i 29 agents.Tot i que l’equip de govern va arribar a un preacord amb un dels sindicats que representa el cos, UGT, la contraproposta presentada per l’altre sindicat, CSIF, va posar les negociacions de nou en la casella de sortida, segons explicava ahir el titular de Governació de la Torre. Tot plegat serà una de les qüestions que s’abordaran avui en la comissió informativa de l’Ajuntament de Torredembarra. Mentrestant, els grups de Cs, PP i Avui Democràcia, han demanat aquesta setmana una reunió entre els representants dels sindicats de la policia local i tots els partits polítics amb representació al plenari per intentar desencallar la situació. Feien aquesta demanda després de reunir-se amb els representants sindicals.«No tenim informació des de fa tres anys, mai hi ha hagut una reunió entre tots. Estem molt preocupats, perquè la policia treballa bé, però crec que està poc valorada», diu la portaveu del grup municipal del PP, Núria Gómez. «Les posicions irreconciliables no es poden permetre, ja que perjudiquen seriosament i poden arribar a posar en perill la seguretat», afegia.