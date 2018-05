Constantí llueix dos murals dedicats als Jocs Mediterranis

La ciutat serà la seu d'halterofília en l'esdeveniment esportiu

Actualitzada 10/05/2018 a les 17:20

El municipi de Constantí ja respira l’ambient dels Jocs Mediterranis que s’han de celebrar del 22 de juny a l’1 de juliol. L'Ajuntament ha realitzat durant els darrers dies una intervenció per dignificar dos murs amb imatges relatives als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Les pintures estan dedicades a les proves d’halterofília, de les quals Constantí en serà seu.Aquesta modalitat esportiva és la protagonista del mural que llueix al mur d’accés a la piscina municipal, on s’hi poden veure atletes destacats com la campiona i màxima representant de l’halterofília estatal, Lídia Valentín, i altres atletes de l’especialitat. En el treball s'hi pot veure també la mascota Tarracus i el logotip dels Jocs Mediterranis.També s’ha enllestit la decoració al mur que hi ha al carrer dels Horts, davant de l’aparcament de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, on el Tarracus comparteix protagonisme amb un dels elements del patrimoni cultural del municipi, el Pont de les Caixes.L'objectiu és dignificar i millorar aquests espais de la via pública amb un projecte artístic a peu de carrer, posar en valor l'esdeveniment esportiu que es desenvoluparà a Constantí, visualitzar els Jocs i apropar-los a la ciutadania.