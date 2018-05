Bràfim acollirà el 7è Campionat Internacional de velers radiocontrolats

Hi participaran 45 pilots provinents d'arreu d'Europa

Actualitzada 10/05/2018 a les 18:09

Bràfim acollirà el a 7à edició del Campionat Internacional F5J Eurotour-Intertour de velers ràdio controlats, els propers dies 12 i 13 de maig. En aquest hi participaran 45 pilots provinents d’Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Portugal i Catalunya.Aquesta categoria està formada per avions ràdio controlats d’uns 4 metres d’envergadura i fabricats amb components d’alta tecnologia. Aquesta fòrmula d’aeromodelisme es basa en un reglament molt senzill i alhora molt complex de dominar. Els aeromodels disposen d’un màxim de 30 segons de motor per enlairar-se fins a un màxim de 200 metres. A partir d’aquí han de volar sense motor exactamente 10 minuts i efectuar un aterratge de precisió. Una tècnica molt senzilla d’explicar però molt difícil de dominar i que es basa en dominar la tècnica de pilotatge aprofitant els corrents tèrmics de l’aire, de forma similar a com volen aus com les àligues o els voltors.Durant aquest cap de setmana, els millors pilots a nivell europeu es trobaran a Bràfim per disputar-se el campionat. Cal destacar que dos pilots del club d’Aeromodelisme Pla de Vent del municipi participaran en el concurs. Tanmateix, la sel·lecció francesa també hi contribuirà, ja que ha seleccionat el campionat per a preparar-se de cara els mundials.El Club d’Aeromodelisme Pla de Vent, amb quasi bé 40 anys d’antiguitat, fa dotze anys que compta amb unes instal·lacions per a la pràctica de l’aeromodelisme. Abans d’aterrar a Bràfim va estar molts anys a Vallmoll i a abans a Alió, per tant, és una entitat amb una forta història al nostre territori. El club disposa d’una pista asfaltada de 200 metres de longitud i una enorme extensió d’herba ideal per a la pràctica d’aquesta disciplina així com una àmplia zona de boxes i local social.A les seves instal·lacions si practiquen totes les modalitats de l’aeromodelisme: des de maquetes a escala, fins a helicòpters passant per avions amb motor d’explosió, elèctrics, velers i fins hi tot avions amb motor a reacció. Ja sigui des d’una vessant totalment recreativa com competitiva.