39 investigats per delictes contra la seguretat del trànsit durant les mobilitzacions del 8-N

L’atestat de la policia espanyola inclou afiliacions polítiques i assenyala a persones que «no eren al lloc dels fets», segons els afectats

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:57

El jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona ha citat a declarar un total de 39 persones investigades per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit per les mobilitzacions de la vaga del 8-N al territori. Els afectats són de setze municipis diferents i hauran de comparèixer els dies 14, 18, 21, 25 i 28 de maig.Segons ha explicat l’advocat Carles Perdiguero, aquesta nova «causa general» deriva d’un atestat de la policia espanyola arran de les protestes registrades aquell dia, en què es van convocar marxes lentes en vies com l’A-27 i l’AP-7. El lletrat ha denunciat que moltes de les persones investigades «no es trobaven al lloc dels fets» i que, en alguns casos, l’atestat detalla «la seva afiliació política, on militen o els casals on participen». Perdiguero ha avançat que demanaran l’arxivament de la causa i ha lamentat que s’intenti «un triple salt mortal jurídic» contra la participació «en una vaga convocada legalment».