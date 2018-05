Es poden realitzar itineraris interpretatius de camins, sortides naturalistes, cursos i tallers monogràfics

Una bateria d'activitats promocionen el patrimoni natural del Montsant, des d'aprendre a observar ocells fins a submergir-se en la història de la cartoixa d'Escaladei, informa la Generalitat.El Parc Natural de Montsant organitza aquesta primavera i estiu un conjunt d'activitats per donar a conèixer el patrimoni natural, cultural i paisatgístic d'aquest espai protegit.Així, es poden realitzar itineraris interpretatius de camins, sortides naturalistes, cursos i tallers monogràfics.Aquest cap de setmana organitza un curs teòrico-pràctic, en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), per iniciar-se de manera ràpida i concisa en l'observació d'aus.El 27 de maig, una caminada interpretativa descobrirà la vall de Cavaloca i Mas Roger, en el marc del dia europeu dels Parcs.Diumenge següent, el 3 de juny, coincidint amb la Setmana de la Naturalesa, les abelles seran protagonistes, en un taller d'apicultura per conèixer l'espècie, l'extracció de la mel i els seus aprofitaments.El 10 de juny, s'ofereix un taller de pedra seca i, el dissabte 16 de juny, una sortida naturalista centrada en les espècies protegides de flora del Montsant.Finalment, el 3 d'agost la cartoixa d'Escaladei organitzarà una visita guiada a la Cartoixa a càrrec de l'historiador Ezequiel Gort, per aprofundir en la vida quotidiana dels religiosos que la van habitar.Durant aquests mesos, a més, l'exposició del III Concurs de Fotografia del Parc Natural dedicada a La vida dels pobles del Montsant serà itinerant pels municipis de la zona.