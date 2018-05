Retiren i pinten sobre símbols independentistes a Vilallonga del Camp

Durant aquesta nit han retirat la pancarta 'Llibertat presos polítics' que penjava del balcó de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp

Nou episodi de retirada de símbols independentistes, aquest cop a Vilallonga del Camp. Algunes persones han actuat aquesta nit en aquesta població del Tarragonès tot retirant símbols per la llibertat dels polítics empresonats, pintant sobre missatges i símbols independentistes dibuixats en diversos murs o escrivint frases a favor de la unitat d'espanya també en parets.En concret, el grup que ha actuat aquesta nit ha restirat la pancarta 'Llibertat presos polítics' que hi havia penjada al balcó del consistori. Per altra banda, també s'ha pintat a sobre de frases o dibuixos pintats en diversos murs a favor de la independència. En les imatges es pot veure, per exemple, com han intentat esborrar la paraula llibertat pintant-hi a sobre amb un esprai. El grup també ha modificat un dibuix en què es podia veure dos punys amb cadenes trencades tot dibuixant unes ungles llargues i un tros de cadena que 'emmanilla' les dues mans. En un altre mur, tintat de groc, els actuants hi han escrit la frase «Viva España no se rompe».Cal recordar que les plataformes autoanomenades de resistència tabarnesa han retirat, en les darreres setmanes, estelades, llaços grocs, pancartes i qualsevol símbol independentista de carrers, places i rotondes de diversos municipis del Camp de Tarragona. Alguns lloc on han actuat i n'han fet difusió a les xarxes socials són Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs o Perafort.