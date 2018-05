Protesta dels treballadors de la Residència Alt Camp de Valls per la manca de personal

Mantenen les seves protestes per «precarietat laboral» i reclamen l'actuació de l'equip de govern municipal

Nou acte de protesta pública dels treballadors de la Residència Alt Camp de la ciutat de Valls.A les 11 del matí, el personal del centre, que atén persones grans amb gran dependència, ha sortit a l'exterior de l'edifici, on s'ha llegit el manifest que recull les seves reclamacions.En aquest manifest es denuncia la precarietat laboral que pateixen a causa de la reducció d'hores aplicada a auxiliars d'infermeria d'una de les plantes. Segons exposen, aquesta circumstància genera una manca de personal assistencial. Segons denuncien els treballadors, la manca de solucions per part de la direcció del centre està repercutint en els usuaris i residents perquè, afirmen, s'està «deixant de cobrir les necessitats bàsiques de les seves vides...».La residència Alt Camp, que forma part del Pius Hospital, disposa, actualment, de 136 llits, amb una plantilla que no arriba al centenar de treballadors. «Amb dos empleats més a jornada completa ja ens conformaríem», ha dit a l'ACN el president del comitè, Robert Rosset.El comitè es reunirà la setmana vinent amb la gerència de l'hospital i no descarta emprendre accions més contundents, com una convocatòria de vaga.