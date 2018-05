Plana renova la seva flota d'autocars amb deu vehicles d'última generació

El cost total ha estat de tres milions d’euros i cobriran tant la mitjana distància com les rodalies i un d’ells treballa amb un motor híbrid

Menys contaminants

L’empresa Plana posa en circulació deu nou autocars, els quals realitzaran tant el circuit de rodalies com el de mitjana distància (de la Costa Daurada a Barcelona i a l’Aeroport del Prat). En total, la desena de vehicles han costat tres milions d’euros, i tots ells estan fabricats sobre xassís i motor Scania anticontaminació.Cinc vehicles de cada realitzaran un recorregut diferent i tots ells compten amb sistema per l’accés sense problemes per a persones amb mobilitat reduïda. Segons va detallar Pere Padrosa, director general de Transports de la Generalitat de Catalunya, «tots els autobusos molt ben equipats i, tot i que fins el 2020 no és exigible, els deu autbusos són accessibles al cent per cent».Alguns d’ells són busos de tretze metres, amb capacitat per a 59 viatgers i, d’altres, de 15 metres, amb 71 viatgers i tenen motors que van dels 320 cavalls als 450 cavalls. Un dels busos de la nova flota treballa amb un motor híbrid, i tots ells van ser exposats aquest dimecres al matí al passeig Pau Casals de la Pineda.Algunes de les innovacions que tenen aquests vehicles són, per exemple, que avisen del canvi de carril involuntari (molts turismes el porten ja, però no és habitual veure-ho en un bus) i la frenada automàtica quan el vehicle va circulant a més de 50 quilòmetres per hora i troba un obstacle a la via.A més, els nous motors ajuden a reduir la contaminació, una circumstància que agrada al director general. «Aquestes renovacions ens ajuden a tots amb el canvi climàtic perquè els autobusos tenen una reducció important de les partícules en suspensió i del CO2, que perjudiquen al canvi climàtic», va detallar Pere Padrosa.Padrosa, a més, va posar en relleu el creixement de la utilització del transport a territori tarragoní. «En el sistema de transport públic de Catalunya hem augmentat entre un 3 i un 3,5%, i a la zona del Camp de Tarragona l’increment ha estat molt més elevat».A més, va afegir que «en els darrers anys hem triplicat la inversió en autobusos interurbans».També es mostrava molt feliç Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona i alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, present a la cita. «És una excel·lent notícia la renovació d’aquesta flota. Aquesta era una zona que no estava ben resolta, però que va millorant molt amb inversions com aquesta», va dir Poblet.A més, en l’àmbit local, el batlle va avançar que en breu el seu municipi quedarà completament connectat, ja que «esperem l’autorització per part de la Direcció General per enllestir Vila-seca, la Pineda i la Plana. No tenir un sistema de mobilitat que satisfaci de tot els interessos de la gent ha de ser atès, i espero que ben aviat pugui quedar solucionat per complet».