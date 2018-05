La planta que Enerkem i SUEZ planegen al Morell crearà 200 llocs de treball

Representants de les dues empreses implicades van presentar públicament, ahir dimarts, el projecte al Saló de Plens de l’Ajuntament morellenc

Actualitzada 09/05/2018 a les 08:57

El projecte en el qual està treballant l’empresa canadenca Enerkem juntament amb SUEZ per ubicar una planta de producció de metanol a partir de matèries primeres secundària al Morell permetrà crear 200 llocs de treball quan aquesta entri en funcionament. A més, 700 persones més treballaran durant la fase de construcció. Així ho va explicar ahir Albert Vilalta, representant d’Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, SL –el nom que tindrà el futur projecte– al Saló de Plens de l’Ajuntament del Morell.Vilalta i representants tant d’Enerkem com de SUEZ es van desplaçar ahir al vespre fins al municipi per presentar públicamnet el projecte que, tal i com va avançar ahir Diari Més, la previsió és que s’ubiqui al Pla parcial 10, just al costat de Repsol. Anteriorment, les empreses implicades ja s’havien reunit amb l’Ajuntament per tal de mostrar el seu interès en el municipi. Tots els grups del consistori havien sigut coneixedors del projecte a través d’una Comissió d’Urbanisme i, a més, ahir, es va donar compte en una sessió plenària de caràcter extraordinari. Tots els grups es van mostrar favorables a aquesta futura inversió, que es presenta com a pionera en la química verda i que vol fer un canvi de paradigma, passant de l’economia lineal a la circular.Quant a la localització del futur projecte, Enerkem i SUEZ destaquen l’espai químic que hi ha al voltant i que perceben com a potencials clients. A més, remarquen les bones comunicacions, com és el cas del Port de Tarragona i, a més, posen la mirada en l’afavoriment d’un hipotètic clúster de metanol verd. Pel que fa a la inversió, ahir es va evitar donar una xifra i tampoc es va parlar de calendaris.La futura planta del Morell serà com la que Enerkem té a Edmonton, al Canadà, on es converteixen residus sòlids municipals en biometanol, a partir de la matèria que els arriba dels ecoparcs (equipaments que tracten integralment els residus). A més, es té previst crear-ne una altra a Rotterdam, als Països Baixos.D’altra banda, avui les empreses implicades presentaran el projecte a la Generalitat i, a més, demà participaran en una jornada tècnica que se celebrarà al Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili.