Actualitzada 09/05/2018 a les 14:10

La Diputació de Tarragona dota amb 35.000 euros els Premis Emprèn, dedicats a projectes empresarials d'emprenedors de la província, segons informa la institució.Les sol·licituds per participar en aquesta sisena edició dels premis poden presentar fins al pròxim 29 de juny.El certamen premiarà amb 5.000 euros cadascun dels cinc projectes que guanyi les categories del concurs: turisme, cultura i experiències; salut i esport; tecnologia i innovació; eficiència energètica i economia social.Si el jurat ho considera oportú, també podrà atorgar reconeixements a d'altres projectes participants, que s'emportaran un premi de 1.000 euros.Els projectes guanyadors també rebran assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i de les seves entitats col·laboradores.L'anterior edició dels Premis Emprén va comptar amb la participació de 46 projectes molt diversos.Els guardonats van ser Artra, una empresa especialitzada en recuperació i promoció d'artesania i tradicions de les Terres de l'Ebre i Menjamiques, dedicada a la fabricació i venda d'una crema alimentària a base de productes de Km 0.També Kamleon, una plataforma tecnològica per detectar la deshidratació de les persones mitjançant la suor o l'orina; Noujardí Espais S.L, que dissenya espais exteriors adaptats al clima i al paisatge, i Punt d'Accés, una cooperativa social que ofereix wifi a zones rurals o poc poblades.