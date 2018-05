La campanya per recuperar l'orgue de Valls supera els 100.000 euros en aportacions

Compta amb 80 tubs apadrinats: 67 de particulars, 8 d'entitats o associacions i 5 empreses

Aquest migdia s’ha presentat el balanç actual de la campanya de mecenatge i apadrinament de tubs del projecte de recuperació de l’orgue de Valls. Des del dia de la presentació del projecte, el passat 26 de gener, la campanya ha anat sumant suports i mecenes. Així, amb només dos mesos s’arribava ja a la xifra de més de 50 tubs apadrinats, amb un import total que ja superava llavors els 50.000 euros en col·laboracions. Avui s’han actualitzat aquestes xifres que, en només un mes, han sumat suports fins als 80 tubs apadrinats i als 100.000 euros en aportacions. Del total dels 80 tubs ja apadrinats hi figuren 67 particulars, 8 entitats o associacions i 5 empreses.El projecte de recuperació de l’orgue de Valls està impulsat per una comissió ciutadana integrada per agents musicals, corals, escoles de música, entitats patrimonials, particulars, parròquia de Sant Joan i Ajuntament de Valls, amb el suport de la Diputació de Tarragona; i que treballen per fer realitat aquest projecte de cara a les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021.