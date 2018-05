Ferit un home de 81 anys en caure d'un marge a Vandellòs

Els Bombers han hagut de baixar el ferit en llitera fins a l'ambulància, ja que l'accident s'ha produït en una zona de difícil accés per terra

Actualitzada 09/05/2018 a les 16:30

Un home de 81 anys ha caigut d'un marge de tres metres a terra, en una zona muntanyosa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'accident s'ha produït a la zona de Remullà, a les 13.48 hores, quan la persona es trobava treballant al seu camp.Com a conseqüència de la caiguda, l'home ha resultat ferit amb dolors al pit i a la cara. Una dotació de Bombers ha acudit per tal de traslladar-lo al lloc on es trobava l'ambulància del SEM, ja que es trobava en una zona de difícil accés per terra. Els Bombers l'han immobilitzat amb una llitera i l'han baixat fins on estava el transport sanitari.