Els alcaldes del Priorat signen un manifest que qüestiona les proves esportives massives que obvien l'impacte al territori

Demanen que els organitzadors de curses ciclistes multitudinàries o ral·lis tinguin en compte el model de desenvolupament sostenible de la comarca

Actualitzada 09/05/2018 a les 14:22

El Consell d'alcaldes del Priorat ha aprovat un manifest que qüestiona l'organització d'aquelles activitats esportives massives que obvien els impactes negatius que se'n deriven. Al text, es fa referència al col·lapse de les vies de circulació urbanes i interurbanes, l'afectació a les activitats econòmiques i la vida quotidiana de la població o els perjudicis en el paisatge i la qualitat dels espais naturals, entre altres factors. Amb tot, insisteixen que no és un crit per la prohibició, però sí perquè es tinguin en consideració les dimensions del territori, les característiques i el seu impacte. Al manifest es recorda la voluntat de la comarca per situar el paisatge com a eix vertebrador de tots els plantejaments, traduïda en la Carta del Paisatge o la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco. En aquest sentit, lamenten que es programin activitats a la comarca que no tenen en compte aquest «model de desenvolupament consensuat», com el cas de ral·lis, rutes motociclistes o curses ciclistes massives.Els alcaldes han posat el debat damunt la taula un cop han augmentat les veus crítiques sobre les proves esportives multitudinàries, que sovint no tenen en compte les afectacions que ocasionen al territori, amb la interrupció del trànsit, la dificultat de conviure en carreteres estretes o la massificació d'esportistes en determinades vies i camins. Així, afirmen que «ja fa un temps que diferents entitats i empreses estan programant activitats al Priorat sense tenir en compte aquest model de desenvolupament consensuat, que implica una exigència de respecte a un territori i els seus valors i en què la sostenibilitat és clau».En aquesta línia, demanen determinar criteris quantitatius i qualitatius en els àmbits mediambientals, físics i socioeconòmics que permetin definir la seva capacitat d'acollida, és a dir, el nivell òptim de visitants que una àrea determinada pot suportar amb el mínim impacte ecològic i, alhora, el màxim nivell de satisfacció per als visitants, veïns i activitats econòmiques que s'hi desenvolupen, com l'agricultura, els serveis, els allotjaments, la restauració o els cellers.Els alcaldes del Priorat mostren el rebuig «a totes aquelles activitats que no tenen en compte la petita dimensió d'una comarca de menys de 10.000 habitants i que ja pateix problemes de mobilitat i on és impossible que les activitats molt nombroses no tinguin impactes greus». En conseqüència, demanen al Servei Català de Trànsit «que tingui en compte el parer dels ajuntaments i del Consell Comarcal en el tràmit d'autorització d'aquestes activitats». També demanen a la Generalitat que tingui en compte el compromís per la sostenibilitat de tots els agents a l'hora de plantejar qualsevol iniciativa que afecti la comarca i es mostren oberts a col·laborar amb les entitats i empreses per plantejar les proves i poder-les integrar dins el model de sostenibilitat de territori. Al manifest es dona el suport explícit a aquelles activitats lúdiques i esportives que segueixin el model de desenvolupament sostenible consensuat.