El bon temps omple de banyistes i venedors ambulants les platges de la Costa Daurada

La Pineda rep una notable afluència de turistes tot just a principis de maig

Actualitzada 09/05/2018 a les 15:03

El bon temps ha omplert de banyistes les platges de la Costa Daurada aquest dimecres. A la Pineda, al municipi de Vila-seca (Tarragonès), desenes de persones gaudien de la platja sota un sol radiant, amb una temperatura d’uns 23 graus. Fins i tot, alguns d’ells s’atrevien a endinsar-se a l’aigua del mar, que aquests dies encara es manté freda, a uns 15 graus. L’afluència de visitants, en la seva majoria estrangers, ha omplert les guinguetes, els restaurants i ha fet treballar de valent negocis com els de lloguer de patinets. Els venedors ambulants també han aprofitat per fer el seu particular agost a principis de maig. Teles variades, ulleres de sol i samarretes d’equips de futbol són alguns dels productes que oferien a les persones que descansaven en tovalloles i gandules. També s’hi podien veure dones fent trenes als cabells. A la Pineda, en els propers dies començarà el dragatge i reposició d’uns 100.000 metres cúbics de sorra per deixar la platja a punt per a l’inici de la temporada alta.La Costa Daurada està a les portes d’una nova temporada turística per la qual el sector manté unes bones expectatives, després del rècord de l’any passat. El 2017 es va tancar amb gairebé set milions de visitants i més de 22,2 milions de pernoctacions a la demarcació de Tarragona -un increment del 5% respecte el 2016-.Per primer cop, a la Costa Daurada es van superar els 20,6 milions de pernoctacions amb un creixement del 5% respecte l’any anterior. Els municipis que reben més turistes -Salou, Cambrils i Vila-seca/La Pineda- es van anotar un increment del 5% i van arribar als 12,1 milions de pernoctacions.Tot i això, de cara a aquest any el sector es manté a l’expectativa de la inestabilitat política; de la irrupció d’ofertes molt competitives que puguin arribar de destinacions com Turquia, Tunísia o Egipte; o de l’afectació del Brèxit sobre un mercat tan estratègic com el britànic, que l’any passat ja va davallar prop d’un 5%.