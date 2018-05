Dos robatoris i tres temptatives alerten els veïns de Pallaresos Parc

Divendres van entrar a dues cases dels carrers Avenç i Recó i, dilluns i dimarts, ho van intentar en dues més del Recó i del Lliris

Actualitzada 08/05/2018 a les 20:12

Dos robatoris a habitatges de la urbanització Pallaresos Parc i tres intents frustrats més han posat en alerta els veïns de la zona, fins al punt que han sortit amb els seus vehicles a patrullar els carrers i detectar possibles cotxes o individus sospitosos.Els primers robatoris es van produir divendres, entre dos quarts de deu i les onze de la nit i als carrers Avenc i el Recó. Divendres, el lladres van accedir a un dels habitatges aparellats del carrer Avenç trencant el vidre d’una finestra i, segons una veïna de la zona, s’haurien emportat joies i diners. En aquesta ocasió, un veí dels afectats va veure dos individus vestits de fosc al voltant de la casa. Poc després, els lladres ho van intentar en una altra casa, però es van activar els sensors del jardí. Finalment, però, van aconseguir entrar, també amb força, a una casa del carrer Recó de la mateixa urbanització. «Precisament jo em trobava a la planta garatge de casa meva, que està habilitada com a habitatge, amb el meu fill petit i estava parlant per telèfon amb uns veïns sobre el robatori del carrer Avenc, quan els lladres van entrar a la primera planta de casa meva. No vaig sentir res», explica V., la veïna del carrer Recó. En aquesta ocasió, els lladres van trencar una finestra d’alumini de l’habitació de la rentadora.«Quan vaig pujar, em vaig trobar l’habitació de la meva filla tota regirada. Van sortir per la finestra d’una altra habitació», narra V. El cas és que la dona sospita que els lladres van estar per la casa mentre els seus pares, d’edat avançada, descansaven al menjador amb la porta tancada. «Creiem que van marxar quan van sentir un soroll: el meu pare quan anava al llit», afegeix. Els lladres només es van endur una cartera, on només hi havia documentació, i una capsa amb bijuteria. Precisament, en aquest mateix habitatge, els propietaris es van trobar, ahir a la tarda, la porta de darrere del garatge oberta. Havia estat forçada amb una palanca. Arribaven a casa després de fer la compra «i no els deu haver donat temps», deia la veïna del carrer Avenc. L’intent de robatori d’ahir es va produir poc abans de les set de la tarda.Els lladres ja havien intentat entrar a una casa del carrer Lliris de la mateixa urbanització dilluns. En aquest cas, tampoc no van aconseguir emportar-se res, perquè es va disparar l’alarma. La propietària va veure un individu fugint. «Al migdia, passejo els gossos pel bosc que tenim a pocs metres de casa i no acostumo a posar l’alarma quan ho faig. Però, tenia coneixement dels robatoris de divendres, així que vaig tancar bé les portes, vaig activar l’alarma, i vaig sortir», explica la dona.Quan tornava amb els gossos, va escoltar l’alarma de casa seva i va afanyar-se. «En arribar i mentre obria la porta del jardí, vaig com un jove d’un metre setanta saltava la tanca», detalla la dona. Segons sembla, intentava entrar per la finestra d’una habitació i va ser aleshores quan es va disparar l’alarma de l’habitatge.