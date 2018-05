Vandellòs celebrarà la Festa de la Germandat amb una vintena d'actes

L’esdeveniment se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de maig

La Festa de la Germandat de Vandellòs, que se celebrarà de l’11 al 13 de maig, constarà d’una vintena d’actes gratuïts per a tots els públics. Entre aquests, destaca la presentació del llibre L’enllumenat elèctric al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. L’Energia de Vandellòs, 1928-1945, editat per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i per l’editorial Cossetània, a càrrec de l’autor, Joan Vernet i Borràs, el divendres a les 19h.També hi haurà un concert de Sixtus el divendres a les 00 hores o l’orginal concurs per joves la «La Cagada del Ruc», que tindrà lloc el dissabte a les 17h. La plantada i correfoc de la Colla Infantil Diables de Vandellòs i lo Boc de Vandellòs, amb la Colla infantil dels Diables i Tambors de lo Golafre de Remolins, tindrà lloc dissabte a les 20.30h, mentre que a les 23.30h es durà a terme el ball de nit a càrrec de l’Orquestra Welcome Band. El diumenge hi haurà a les 19.30h hi haurà el concert de la banda de música municipal Clau de Vent amb la Banda de la Selva del Camp.En la festa també hi haurà actes tradicionals, com el Pal ensabonat, la venda de coques de la Germandat, les misses, les sardanes, les cucanyes, la tirada al plat local, una actuació infantil, la recaptació anual de la Lliga Contra el càncer i les cercaviles. La cercavila del diumenge serà a les 11h i hi participaran els Capgrossos de Vandellòs i els Trabucaires del Comú de Vila-seca. La de diumenge serà a les 18h amb RINGO RANGO.Podeu consultar més detalls de la programació en aquest enllaç.