Torredembarra instal·la gronxadors adaptats als parcs infantils

L’objectiu és fer aquests espais més integradors

Actualitzada 08/05/2018 a les 14:10

L’Ajuntament de Torredembarra ha instal·lat gronxadors adaptats per infants amb diversitat funcional matriu a diversos parcs infantils per tal de fer-los més integradors. Aquesta és una de les accions que ha realitzat la regidoria de Via Pública i Manteniment del consistori amb l’objectiu que tots els nens i nenes puguin gaudir de les zones d’oci i esbarjo.Aquest tipus de gronxadors ja es poden trobar al parc de Cal Llovet, al Molí de Vent, a Sant Jordi i a la plaça Ultramar. El regidor responsable de Via Pública, Valeriano Pino, ha explicat que la intenció és anar instal·lant gradualment més gronxadors d’aquest tipus als parcs infantils del municipi. També ha comentat que s’ha optat per ubicar gronxadors adaptats en diferents zones amb la voluntat d’integrar i potenciar que nens i nenes juguin junts en un mateix espai siguin quines siguin les seves capacitats.La regidoria també ha instal·lat aquests dies tanques en dos parcs del municipi: el del Molí de Vent i el del carrer del Cap de Tortosa. Les actuacions han tingut un cost de 50.000 euros.