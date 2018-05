Torna la ruta gastronòmica Constantí DTapes

Se celebrarà durant els dies 11, 12, 25, 26 i 27 de maig

Actualitzada 08/05/2018 a les 19:08

El proper 11 de maig començarà la 2ª edició del Constantí DTapes, organitzat per la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l’Ajuntament. La presentació s’ha fet a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb la presència de l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Dolors Fortuny, a més dels representants dels diversos establiments que participen d’aquesta 2a edició.Un total de 9 establiments participaran d’aquesta segona ruta de tapes, que arriba després de l’èxit que va tenir la iniciativa durant l’edició de l’any passat. L’alcalde, Oscar Sánchez, ha destacat que en la línia de l’any passat, el concurs «té com a objectiu dinamitzar i promocionar la restauració i el comerç local».En aquesta II edició del concurs Constantí DTapes, hi ha nou establiments adherits: Bar Luis, El Petit Franckfurt Pasa Puess, Pak Constantí, Bar Frankfurt, Pizzeria La Raval, Ca la Tere, Bar El Tractor, Bar Francolí i Bar del Casal Municipal de la Gent Gran. Aquests establiments oferiran, durant els dies 11, 12, 25, 26 i 27 de maig, plats elaborats especialment pel concurs de tapes, acompanyats d’una beguda a un preu de 2,5 euros.La inauguració oficial del Constantí DTapes es farà aquest divendres 11 de maig a les 19 hores amb un correbars que comptarà amb l’acompanyament musical de la Txaranga Band Tocats.