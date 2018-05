Retiren la denúncia per la suposada agressió d'un membre del CDR a Torredembarra

L'incident es va produir el dissabte, quan una dona va intentar treure les creus grogues de la platja de Baix a Mar

Atenció| L'agressora de #Torredembarra, Lupe Julià, fa una denúncia falsa per agressió contra el company del CDR que pacíficament protegia les creus grogues; quan ella va ser la única agressora.

Solidaritat amb ell!

Aquí la seqüència completa pic.twitter.com/k3hemUEBXe — CDR Torredembarra (@CDRTorre) 7 de maig de 2018

El judici per la suposada agressió d'un membre del CDR a una dona per voler treure les creus grogues de la platja Baix a Mar de Torredembarra no s'ha produït. La denunciant ha decidit retirar els càrrecs, tal com ha avançat ràdio Ona La Torre.El dissabte al matí, la platja de Torredembarra va despertar plena de creus grogues. L'acció la va realitzar el Comitè de Defensa de la República (CDR) del municipi per reclamar la llibertat dels «presos polítics».Una veïna, que va fer acte de presència a la platja, va voler retirar les creus i es va enfrontar a un dels membres del CDR que estaven presents. En un vídeo compartit a les xarxes socials es veu com la dona s'apropa als elements grocs i un home intenta protegir-los. Finalment, desisteix i la veïna acaba donant puntades de peu a les creus.La veïna va presentar una denúncia als jutjats contra el membre que volia protegir els elements que des del CDR havien instal·lat a la sorra per agressió.Aquest dimarts ha tingut lloc la citació als Jutjats del Vendrell. Per aquest motiu, els CDR havien fet una crida als veïns per concentrar-se a les portes del jutjat per donar suport al denunciat. Al final, el judici no s'ha celebrat, ja que la dona ha retirat la denúncia.