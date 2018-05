'Resistència tabarnesa' retira estelades i llaços grocs al Baix Camp i el Tarragonès

El grup actua de nit i amb les cares tapades

Actualitzada 08/05/2018 a les 18:14

Fuera esteladas de las rotondas de Montbrió y Vinyols , las calles son de todos , Resistencia Alta Tabarnia y @GAR5_ElPenedes hermanados , primera de muchas limpiezas conjuntas , juntos más fuertes !!! pic.twitter.com/FIY1ZTZbpr — resistenciareusenca (@resistenciareus) 6 de maig de 2018

Membres de les plataformes autoanomenades de resistència tabarnesa han retirat, en les darreres setmanes, estelades, llaços grocs, pancartes i qualsevol símbol independentista de carrers, places i rotondes de diversos municipis catalans i també del Camp de Tarragona. A Montbrió i Vinyols, per exemple, van retirar la setmana passada els cartells de «municipi adherits a l’Associació de Municipis per la Independència».A Perafort, van treure els llaços grocs que penjaven del balcó de l’ajuntament i, algunes pintades grogues que hi havien a terra, les van repintar com a banderes espanyoles. El grup –que sol actuar de nit, amb cares tapades– també ha treballat a Montbrió del Camp, on la setmana passada van treure una pancarta de la façana del consistori on hi deia «llibertat presos polítics». Posteriorment, van penjar una fotografia a les xarxes socials amb la pancarta de l’inrevés. A més, també van compartir el vídeo en el qual es mostrava com l’havien retirat.Amb aquestes accions, el grup pretén desfer tot allò que els autoanomenats Comitès de Defensa de la República fan per visibilitzar el procés.El web de l'organització uninista Somatemps, que defensa que 'Catalanitat és hispanitat', recull també les 'accions' del que afirma van ser «nombrosos grups» La imatge de la pancarta treta de Montbrió, segons expliquen, la mostren «invertida del revés».