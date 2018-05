Les platges de Tarragona obtenen 43 banderes blaves

És la demarcació amb més distincions de tota Catalunya

Les platges catalanes han obtingut aquest any 101 banderes blaves, sis més que l'any passat. La demarcació que en té més és Tarragona, que passa de 42 a 43. Respecte el 2017, Barcelona supera Girona i passa de 25 a 30 banderes, mentre que les platges del litoral gironí mantenen la xifra de 28. Catalunya és el segon territori de l'Estat amb més platges guardonades, per després de la Comunitat Valenciana (132) i, respecte el 2017, supera Galícia (que baixa de 113 a 109). Sobre el total de platges guardonades arreu de l'Estat, les catalanes suposen gairebé el 12%. A més, s'han distingit 22 ports: vuit a Girona, vuit a Barcelona i sis a Tarragona. Respecte el 2017, les demarcacions de Girona i Barcelona en perden un cadascuna.L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) i la Fundació d'Educació Ambiental lliuren aquestes distincions a aquelles platges, clubs nàutics i ports esportius que superen els seus exàmens de condicions higièniques, de seguretat, accés lliure, sostenibilitat, de compliment de la legislació, l'atenció a persones amb discapacitat, i l'oferta complementària i educativa, entre altres.Aquest 2018, Girona manté la distinció a 28 platges, Barcelona en guanya cinc i passa de 25 del 2017 a 30 banderes aquest any, i Tarragona creix de les 42 a les 43. En total, Catalunya obté 101 banderes blaves, sis més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de municipis del litoral català que gaudeixen d'aquesta distinció, creix de 40 a 43. Els tres nous són Sitges, Canet i Gavà, tots tres a la demarcació de Barcelona.A més, s'han distingit 22 ports: vuit a Girona, vuit a Barcelona i sis a Tarragona. Respecte el 2017, Girona en perd un i també un Barcelona.Sobre el total de platges guardonades arreu de l'Estat, les catalanes suposen gairebé el 12%.Les platges tarragonines distingides amb la bandera blava són la de Cunit de Ponent i també la de Llevant, la de Segur de Calafell, l'Estany-Mas Mel i Calafell, la de Coma-ruga, Francàs i Sant Salvador al Vendrell, les de Roda de Barà i Costa Daurada a Roda de Barà, les de la Paella, el Barri Marítim i Es Muntanyans a Torredembarra, i la platja d'Altafulla.A la ciutat de Tarragona han estat distingides les platges de La Mora, Arrabassada, la Savinosa i la de Tamarit, a Vilaseca la platja de la Pineda, a Salou la de Llevant i la de Capellans, a Cambrils les platges de Vilafortuny, la de Cavet, la de Prat d'en Forés i La Llosa. A Montroig del Camp les platges de Cristall i Pixerota, i Casa dels Lladres (novetat) a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant les platges de La Punta del Riu, l'Arenal i la de Torn.En aquesta demarcació, també han estat guardonades les platges de Sant Jordi d'Alfama, Cala Forn, Pixavaques, l'Alguer i Calafató de l'Ametlla de Mar, les de Cap Roig i Avellaners a l'Ampolla, les del Parc del Garbí i les Delícies a Sant Carles de la Ràpita, la de Riumar a Deltebre i la de les Cases d'Alcanar al muncipi d'Alcanar.Respecte el 2017, l'única novetat és la Cala Vienesos-dels Penyals, a Mont-roig del Camp.Respecte l'edició del 2017, la demarcació de Barcelona ha guanyat cinc platges més, que s'afegeixen a les 25 que ja tenien aquesta bandera blava. Les novetats són: la platja de Canet de Mar, Kalima a Caldes d'Estrac; Terramar, Sant Sebastiá i Aiguadolç a Sitges; D'Adarró a Vilanova i la Geltrú i Les Gavines a Cubelles.A aquestes cal afegir les de Malgrat i la Del Astillero de Malgrat de Mar; la de Les Barques de Sant Pol de Mar, les dels Pescadors i La Riera de Pineda de Mar; la de Garbí de Calella, la dels Tres Micos de Caldes d'Estrac, la Cristall i la del Coco a Badalona; les d'Ocata i el Masnou del Masnou; les de la Nova Mar Bella, Mar Bella, Bogatell i Sant Sebastià de Barcelona; la de la Pineda, Lluminetes i del Baixador de Castelldefels; la de Ribes-Roges, Ibersol i Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú, a més de la Llarga de Cubelles.Les 28 platges de la demarcació de Girona on onejarà la bandera blava són la de Gifreu i la del Port de Llançà, la platja del Port de la Selva, la d'Empuriabrava de Castelló d'Empúries, la de Cala Montgó a Torroella de Montgrí, les de Tamariu, Canadell i Llafranc de Palafrugell, la platja de la Fosca de Palamós, les d'Es Monestrí, Torre Valentina, Sant Antoni i Cala Cristus- Ses Torretes de Sant Antoni de Calonge, les de Cala Rovira, Platja d'Aro, Sa Conca de Castell-Platja d'Aro, les de Sant Feliu i Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols. Les de la Mar Menuda i Gran de Tossa de Tossa de Mar. Les de Lloret, Fenals, Sa Boadella, Santa Cristina i Cala Canyes de Lloret de Mar i, finalment, les de Blanes, Sabanell i Sant Francesc de Blanes.L'any passat, va perdre les platges d'Aiguablava i Sa Riera de Begur, que no s'han tornat a recuperar enguany.