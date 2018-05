La província de Tarragona es troba alerta groga per fortes pluges

En alguns llocs podrien anar acompanyades de tempesta i de calamarsa

Actualitzada 08/05/2018 a les 19:34

Quinze províncies del nord-est i sud-est d'Espanya es troben en alerta groga per fortes pluges, segons la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Catalunya també es veure afectada, sobretot Lleida que podria acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.S'espera que els ruixats i xàfecs es desplacin cap al sud i arribarin a altres punts de l'interior. Al vespre, és probable que arribin a punts del litoral central i sud. Localment seran d'intensitat forta i acumularan quantitats abundants a l'interior del territori. A més, podrien anar acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra, segons el Servei Metereològic de Catalunya.El risc per tempesta també afecta Àvila, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Huesca, Ciudad Real i Toledo.