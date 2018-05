La canadenca Enerkem projecta una inversió de 250 MEUR al Morell

L’empresa dedicada als biocombustibles està iniciant els tràmits per poder construir una planta al costat de Repsol

Actualitzada 07/05/2018 a les 20:38

L’empresa canadenca Enerkem, dedicada a la conversió de residus en combustibles nets i productes químics, preveu invertir 250 milions d’euros en una planta al Morell. Segons fonts municipals consultades per aquest mitjà, el nou projecte s’ubicaria al Pla parcial 10, just al costat de Repsol.Actualment, l’empresa està treballant en el projecte i, de fet, encara no disposa de l’autorització per començar a treballar. El seu compromís, però, sembla ferm i des des del consistori morellenc es confirma que l’empresa ja s’ha reunit amb l’Ajuntament per mostrar el seu interès en fer una important inversió al municipi i la zona on s’ubicaria. De fet, el consistori donarà compte, en la sessió que se celebrarà avui, d’aquest projecte.«Es tracta d’una inversió a llarg termini», s’explica des de l’Ajuntament que, alhora, es destaca que, ara, els tràmits hauran de seguir «a través dels ens competents, com la Generalitat». «L’empresa tan sols ens ha donat a conèixer les seves intencions», s’afegeix.La futura planta serà com les que l’empresa ja disposa al Canadà, on Enerkem es dedica als biocombustibles. Amb l’economia circular com a eix central, transforma les deixalles sòlides no reciclables en combustibles nets, a través de tecnologia innovadora. El procés que utilitza és el termoquímic exclusiu, reciclant químicament el carbó que contenen els residus no reciclable en, aproximadament, 5 minuts. Concretament, el procés utilitzat per Enerkem s’inicia amb la conversió del carboni en un gas de síntesi pur, que després es transforma en biocombustibles i productes químics, utilitzant catalitzadors. Aquest procés requereix de temperatures i pressions relativament baixes, fet que redueix els costos i els requisits d’energia, segons l’empresa.En els darrers anys, l’empresa ha estat reconeguda pel seu procés. L’any passat, per exemple, va rebre el premi de sostenibilitat 2017 Clean16.Enerkem va ser fundada l’any 2000 per part d’Esteban Chornet i el seu fill Vincent Chornet, que el 2003 van posar en marxa una instal·lació pilot al Quebec. Actualment, l’empresa compta amb 200 treballadors.