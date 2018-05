El cicle solidari 'La Mar de Cinema' girarà entorn als refugiats

Se celebrarà del 17 al 31 de maig al Cinema Rambla de l’Art

Actualitzada 08/05/2018 a les 19:38

El primer cicle solidari La Mar de Cinema se celebrarà del 17 al 31 de maig al Cinema Rambla de l’Art de Cambrils. El seu objectiu és remoure consciències i recaptar fons per l’ONG Proactiva Open Arms, que treballa salvant vides a la Mediterrània.El cicle consistirà en la projecció de tres documentals, l’exposició de fotografies Síria, la paraula de l’exili i una xerrada del cambrilenc Marco Martínez Esteban, capità de Proactiva Open Arms.Els dijous 17, 24 i 31 de maig a les 20.15 hores al Cinema Rambla de l’Art es projectaran tres documentals que acostaran al públic la realitat de persones que han hagut de fugir del seu país per motius diversos com les guerres, la pobresa o la persecució política.D’altra banda, el 31 de maig a les 19 hores hi haurà la xerrada del cambrilenc Marco Martínez Esteban, capità de Proactiva Open Arms, que parlarà de la seva experiència rescatant persones refugiades. L’acte també comptarà amb la participació d’un grup joves cooperants que explicaran la seva estada a Grècia.Del 17 al 31 de maig es podrà veure l’exposició fotogràfica Síria, la paraula de l’exili al vestíbul del Cinema Rambla de l’Art i a l’Ateneu Juvenil. Es tracta d’una selecció de fotografies del campament de refugiats sirians de Zaatari (Jordània), que és un dels més grans del món. Les imatges captades pel fotoperiodista David González, estan basades en el seu treball sobre la situació dels refugiats sirians a Jordània durant l’estiu del 2014.La Guerra a Síria, és una crisi humanitària sense precedents, una guerra que ja ha causat 220.000 morts i ha forçat a quasi 12 milions de sirians a fugir de casa seva. Darrere de les xifres, les fotografies de David González busquen els rostres, les persones que, a la por d’arriscar la vida per travessar una frontera, la duresa d’un camí per diferents països, la incertesa i el cansament de l’espera o l’esperança en el futur. Són vivències personals que sorgeixen amb força i ens acosten el testimoni de persones refugiades en el seu camí.L’exposició ha estat cedida per l’Ajuntament de Tarragona i compta amb el recolzament de l’ACNUR.