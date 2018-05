Una tempesta de calamarsa cau a Sarral

Osona i el Vallès Occidental també s'han vist afectats per aquest fenomen

Actualitzada 07/05/2018 a les 18:59

Vídeo enregistrat a la C-17 fa uns minuts com a exemple de les pedregades que han afectat diversos punts de les comarques d'Osona, Vallès Oriental i Conca de Barberà. (Via Mercè Herrero) #meteocat pic.twitter.com/oFqrpaOIZ7 — Meteocat (@meteocat) 7 de maig de 2018

Una tempesta de calamarsa ha sorprès als habitants de Sarral, que han vist com els carrers es tenyien de color blanc. Altres usuaris han pujat a les xarxes socials de més pedregades que s'han produït a Osona, el Vallès Occidental i la Conca de Barberà, concretament a la C-17.El Servei Metereològic de Catalunya ha previst per aquesta tarda ruixats o xàfecs de distribució irregular a l'interior del territori de diversa intensitat. En zones com la del Priorat o la Conca de Barberà s'espera que siguin forts que puguin anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita.