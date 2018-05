Un ferit lleu en bolcar el seu cotxe a Aiguamúrcia

Un turisme ha envestit a un altre per darrere

Dos turismes han col·lidit, a les 19.13 hores, a la TP-2002, a l'alçada d'Aiguamúrcia. En l'accident, que s'ha produït en direcció al Port d'Armentera, un dels cotxes ha envestit per darrere a l'altre. Com a conseqüència de la topada, un dels turismes ha quedat bolcat i, a priori, només hi hauria un home de 81 anys amb pronòstic greu per contusions. El ferit ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII.Al lloc dels fets s'han desplaçat tres unitats del SEM (una bàsica , una avançada intermig i una avançada medicalitzada), a més de tres dotacions de Bombers de la Generalitat. L'accident no ha provocat cap incidència viària.