Metges de Tarragona, Barcelona i Lleida reclamen que el seu Col·legi retiri el suport a l'1-O

Consideren que els acords i comunicats es van fer sense comptar amb l'opinió dels col·legiats

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:28

Un grup de metges dels Col·legis de Tarragona, Barcelona i Lleida ha enviat sengles requeriments administratius al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per exigir-los que anul·lin l'acord que van aprovar per donar suport al referèndum de l'1-O.Segons ha explicat el doctor Ignacio Loyola García, traumatòleg tarragoní, que encapçala el grup de metges, sol·liciten l'anul·lació dels acords i comunicats corporatius emesos per les dues institucions sobre el referèndum de l'1-O i sobre l'actuació de les Forces de Seguretat de l'Estat en aquella data i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.«Una corporació professional, en ser d'afiliació obligatòria, ha de cenyir-se a la matèria professional que li és pròpia, i no pot ni s'ha d'adscriure's a una orientació ideològica concreta. Amb les seves actuacions el COMB i el Consell han presentat la seva doctrina ideològica com si fos la de tots», ha comentat García.Segons aquest grup de metges, els acords i comunicats del Col·legi Professional van ser «presos sense comptar amb l'opinió dels col·legiats, i vulneren drets fonamentals com són la llibertat individual de consciència, pensament i expressió».El doctor García considera que «desgraciadament aquesta actitud no ha estat exclusiva dels Col·legis de Metges, també altres col·lectius professionals han hagut d'exigir als seus responsables neutralitat política».«En el cas concret dels Advocats i Arquitectes els Tribunals de Justícia van donar la raó als col·legiats que van reclamar neutralitat», ha recordat el facultatiu.El Col·legi de Metges de Barcelona i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMG) es van adherir el mes de setembre passat al manifest titulat «Col·legis i Associacions Professionals de Catalunya davant del referèndum de l'1 d'octubre».El CCMG també va emetre un comunicat en què va qualificar l'actuació policial de l'1-O com «repressiva» i el 25 d'octubre va distribuir-ne un altre en nom «dels representants dels metges i metgesses de Catalunya» rebutjant la possible aplicació de l'article 155 de la Constitució.El grup de metges ha requerit que «s'anul·lin» aquests acords i comunicats «per estar viciats de nul·litat radical a l'afectar a drets fonamentals dels col·legiats i, en concret, el dret d'associació, el dret a la llibertat ideològica, i el dret a la llibertat d'expressió», segons el text requeriment, a què ha tingut accés Efe.Els metges entenen que en tractar-se d'un Col·legi Professional d'afiliació obligatòria per exercir ha de respectar totes les ideologies i no posicionar-se a favor d'una d'elles, a més que addueixen que el Col·legi s'ha sortit del seu «àmbit constitucionalment legítim d'actuació que és la matèria professional que li és pròpia».En el requeriment, signat a Tarragona, el grup de metges asseguren que l'acord i els comunicats referits són «actes nuls de ple dret que ha de ser revocat a instància de part, i fins i tot d'ofici».